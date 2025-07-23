ليبيا.. الدبيبة يعرض على مستشار ترامب شراكة اقتصادية بـ 70 مليار دولار

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، شراكة اقتصادية على مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش استقبال الدبيبة مستشار ترامب المكلّف بالشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وصهره مسعد بولس الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب بيان أصدرته منصة "حكومتنا" الرسمية عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، تشمل الشراكة الاقتصادية "مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولًا منظمًا ومباشرًا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبية".

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وخلال اللقاء، أكد الدبيبة حرص الحكومة على "بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار".

وتطرق الطرفان إلى مستجدات قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، و"الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة" وفق البيان الذي نشرته المنصّة.

تجدر الإشارة إلى أن بولس بدأ جولة إلى شمال أفريقيا دشنها بتونس حيث التقى هناك الرئيس قيس سعيّد.