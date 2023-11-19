البيت الأبيض: اتفاق إطلاق الرهائن في غزة أقرب من أي وقت مضى

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح بعض الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، أصبح أقرب من أي وقت مضى خلال الحرب، التي تخوضها الحركة مع إسرائيل.

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر، أن الاتفاق على إطلاق سراح "أكثر بكثير من 12" رهينة سيشمل - على الأرجح - وقفًا ممتدًا للقتال ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وتصاعدت حدة المعارك، اليوم الأحد، إذ يقاتل مسلحو حماس القوات الإسرائيلية، التي تحاول التوغل في أكبر مخيم للاجئين في غزة، بعد يوم من نفي مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بالتوصل إلى اتفاق.