البيت الأبيض: اتفاق إطلاق الرهائن في غزة أقرب من أي وقت مضى
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح بعض الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، أصبح أقرب من أي وقت مضى خلال الحرب، التي تخوضها الحركة مع إسرائيل.
وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر، أن الاتفاق على إطلاق سراح "أكثر بكثير من 12" رهينة سيشمل - على الأرجح - وقفًا ممتدًا للقتال ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وتصاعدت حدة المعارك، اليوم الأحد، إذ يقاتل مسلحو حماس القوات الإسرائيلية، التي تحاول التوغل في أكبر مخيم للاجئين في غزة، بعد يوم من نفي مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تقريرًا لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بالتوصل إلى اتفاق.
تابع فاينر في تصريحات لبرنامج على شبكة (إن.بي.سي): "ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن بعض مجالات الخلاف العالقة، في مفاوضات معقدة وحساسة جدًا، تم تضييقها".
وأضاف: "أعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وربما أقرب مما كنا عليه منذ بداية هذه العملية، من إبرام هذا الاتفاق".
وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج في مقابلة على شبكة "إيه.بي.سي"، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حماس "في الأيام المقبلة".
لكن فاينر حذَّر من أنه "لن يكون هناك اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، ومثل هذه المفاوضات الحساسة يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".
واحتجزت حماس نحو 240 شخصًا خلال هجوم عبر الحدود على بلدات إسرائيلية، في الـ7 من أشهر كتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى فرض حصار مطبق على غزة واستهدافها بغارات جوية عنيفة، واجتياح الأراضي الفلسطينية للقضاء على الحركة.
وقال فاينر لشبكة (إن.بي.سي): "نحن نتحدث عن أكثر بكثير من 12 (رهينة)"، مبينًا أنه "من الممكن أن يشمل ذلك - على الأرجح - فترة ممتدة من توقف القتال، فترة تمتد لعدة أيام".
ومضى قائلًا: "نعتقد أن ذلك سيمكننا من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذه أولوية تحت أي ظرف من الظروف".
كما قال فاينر إن على إسرائيل عدم تنفيذ عمليات قتالية ضد حركة حماس في جنوب قطاع غزة إلا بعد التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين، ووضع ذلك في الاعتبار.
وذكر في مقابلة منفصلة مع شبكة (سي.بي.إس): "في حالة تنفيذ إسرائيل عمليات قتالية على الأرجح، بعضها في الجنوب، فإننا نرى، أن لها الحق في ذلك".
وأردف قائلًا: "نعتقد أن عملياتها لا ينبغي أن تمضي قُدمًا حتى يُوضع هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء المدنيون الإضافيون، في الاعتبار خلال التخطيط العسكري".
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في تدمير مساحات واسعة في الجزء الشمالي من القطاع وتحويلها إلى أنقاض، بينما غادر نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الجنوب.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 12300 شخص، بينهم 5 آلاف طفل، قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي.
وحث "فاينر" إسرائيل على استخلاص الدروس من عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وتوفير حماية أكبر للمدنيين من خلال تقليص منطقة القتال وتحديد الأماكن، التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها.
وطالبت إسرائيل، يوم أمس السبت، المدنيين المقيمين في بعض المناطق في جنوب غزة بالانتقال إلى أماكن أخرى في الوقت، الذي تستعد فيه لشن هجوم من الشمال.
ويقول فلسطينيون إن الجنوب يتعرض لقصف إسرائيلي متكرر، مما يجعل الوعود الإسرائيلية بتوفير الأمن أمرًا سخيفًا.