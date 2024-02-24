إسرائيل تقطع شريان آخر ما تبقى من منظومة الخدمات في غزة
تسبب الاستهداف الإسرائيلي لمحطات الطاقة الشمسية في غزة بقطع شريان حياة آخر ما تبقى من منظومات الخدمات التي تقدمها بلديات القطاع.
وكثفت الطائرات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، استهدافها لمراكز الطاقة الشمسية التابعة لبلديات القطاع بجانب تدمير عدد كبير منها، فيما تواصل إسرائيل حرمان البلديات من الحصول على الوقود أو استئناف تقديمها للخدمات.
وقال الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "إسرائيل تعمدت خلال حربها تدمير محطات الطاقة الشمسية التابعة للبلدية"، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلي دمر 6 محطات للطاقة الشمسية والتي تغذي مرافق خدماتية وحيوية.
وأوضح مهنا لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي دمر وحدات الطاقة الشمسية في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان، وفي سوق معسكر الشاطئ، وعدد من محطات الطاقة التي تغذي المباني الرئيسة للبلدية، إضافة لطاقة محطة المعالجة بمنطقة الشيخ عجلين".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء ذلك لتهجير ما تبقى من سكان غزة وشمالها نحو مناطق وسط وجنوب القطاع"، متابعاً: "الاستهداف الإسرائيلي حرم البلدية من الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل جزئي لمرافقها وتوفير الخدمات للسكان".
وأشار مهنا إلى أن "تدمير الجيش الإسرائيلي للطاقة الشمسية الخاصة ببرك تجميع مياه الأمطار تنذر بكارثة بيئية وصحية كبيرة على مختلف المناطق"، لافتاً إلى أن إسرائيل تتعمد حرمان المؤسسات الخدماتية من مصادر الطاقة.
وتابع: "توقف البلديات عن تقديم الخدمات أدى لتكدس القمامة في الشوارع، واختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العادمة، كما أن عدم توفر الكهرباء يحول دون إمكانية وصول المياه لمنازل المواطنين من آبار البلدية".
وبين مهنا، أن "البلدية تجري تواصلا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية الشريكة لوضعها في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها"، لافتاً إلى أن البلدية تؤكد على ضرورة وقف تلك الانتهاكات وعودة خدماتها للعمل.
من ناحيته، قال رئيس بلدية دير البلح، دياب الجرو، "إنه لا يمكن للبلديات العمل بدون مصادر الطاقة سواء الرئيسة كالوقود والكهرباء، أو البديلة كمحطات الطاقة الشمسية"، مؤكداً أن إسرائيل تحرم بلديات القطاع من جميع مصادر الطاقة.
وأوضح الجرو، في حديث لـ"إرم نيوز"، "أن القصف الإسرائيلي دمر معظم محطات الطاقة التابعة لبلديات القطاع، وأن عدداً قليلاً منها لا يزال قيد العمل بمناطق وسط وجنوب القطاع"، مرجحاً أن يطال القصف الإسرائيلي المحطات المتبقية.
وأضاف: "إسرائيل تحرمنا من تلك المصادر، واستهدافها لألواح الطاقة الشمسية المنتشرة بكافة المراكز التابعة للبلدية كان أحد عوامل توقف الخدمات"، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي لكوارث بيئية وصحية خطيرة للغاية.
وبين الجرو، أن "بلدية دير البلح ونظراً لعدم توفر الوقود والكهرباء تقدم الخدمات بأقل من الحد الأدنى، واضطرت لوقف معظم الخدمات الرئيسة بمختلف القطاعات"، مطالباً بضرورة تزويد جميع بلديات القطاع بمصادر الطاقة.
وتابع: "البلديات مؤسسات مدنية وتقدم خدمات حيوية للسكان والنازحين، وتأثرت بشكل كبير في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، واستهدافها مخالف للقوانين والأعراف الدولية وسيتسبب بكوارث كبيرة لغزة".