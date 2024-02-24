إسرائيل تقطع شريان آخر ما تبقى من منظومة الخدمات في غزة

وأشار مهنا إلى أن "تدمير الجيش الإسرائيلي للطاقة الشمسية الخاصة ببرك تجميع مياه الأمطار تنذر بكارثة بيئية وصحية كبيرة على مختلف المناطق"، لافتاً إلى أن إسرائيل تتعمد حرمان المؤسسات الخدماتية من مصادر الطاقة.

وتابع: "توقف البلديات عن تقديم الخدمات أدى لتكدس القمامة في الشوارع، واختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العادمة، كما أن عدم توفر الكهرباء يحول دون إمكانية وصول المياه لمنازل المواطنين من آبار البلدية".

وبين مهنا، أن "البلدية تجري تواصلا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية الشريكة لوضعها في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها"، لافتاً إلى أن البلدية تؤكد على ضرورة وقف تلك الانتهاكات وعودة خدماتها للعمل.

من ناحيته، قال رئيس بلدية دير البلح، دياب الجرو، "إنه لا يمكن للبلديات العمل بدون مصادر الطاقة سواء الرئيسة كالوقود والكهرباء، أو البديلة كمحطات الطاقة الشمسية"، مؤكداً أن إسرائيل تحرم بلديات القطاع من جميع مصادر الطاقة.