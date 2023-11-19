"تحول نحو التطرف".. استطلاع: 44% من الإسرائيليين يؤيدون الاستيطان في غزة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن 44% من الإسرائيليين يرغبون في الاستيطان في قطاع غزة، في وقت تبين فيه أنَّ 36% من العينة التي شملها الاستطلاع أصبحت تمتلك آراءً يمينية مقارنة بتلك التي كانت تؤمن بها قبل الـ 7 من أكتوبر.

الاستطلاع الذي بثت القناة نتائجه عبر برنامج "لقاء مع الصحافة"، بمناسبة مرور 43 يومًا على الحرب التي تسميها إسرائيل "السيوف الحديدية"، وفي ظل غياب الأفق بشأن الحرب وما سيتبعها، أظهر زيادة وتيرة تحول الشارع الإسرائيلي نحو التطرف.

القناة نبَّهت إلى أن عينة الاستطلاع شملت ناخبين محسوبين على كتلة اليمين وآخرين محسوبين على كتلة اليسار-الوسط.