ميليشيا حزب الله: نحن اليوم في قلب المعركة

قال نائب الأمين العام لميليشيا حزب الله نعيم قاسم، إن الحزب "هو اليوم في قلب المعركة ويحقق إنجازات فيها".

وأشار في كلمة السبت، إلى 3 فرق إسرائيلية موجودة قبالة مواقع ميليشيا حزب الله في الجنوب، وإلى 5 فرق موجودة قبالة غزة، قائلا: "لو أنه لم يكن الحزب جزءا من هذه المواجهة لكانت كل الفرق موجودة قبالة غزة".

وقال قاسم، إن حزب الله "يحاول إضعاف العدو ونحن جاهزون وحاضرون"، معتبرا أن الدخول البري إلى غزة "سيكون مقبرة لإسرائيل".

ولفت إلى أنه: "كل يوم تجري الاتصالات كي لا نشارك بشكل واسع، وينتظرون الإجابة، ونقول لهم نحن معنيون ونحن جزء من المعركة، وكلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي ليكون تدخلنا أكبر سنفعل ذلك"، بحسب تعبيره.