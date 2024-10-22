البنتاغون: نشر "ثاد" يهدف لتعزيز الدبلوماسية و"لا منتصر في الحرب الإقليمية"

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في إسرائيل، بعد هجوم صاروخي إيراني كبير أوائل أكتوبر الجاري، "يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية عن طريق وجود أصول أمريكية لردع أي عدوان". وأشار إلى أن أحداً لا يمكن أن يخرج منتصراً من حرب إقليمية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، أن نشر المنظومة "يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي للقوات الأميركية ودعم الدفاع عن إسرائيل".

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وقال رايدر إن نشر المنظومة جاء ضمن نشر أصول بحرية وقدرات في الدفاع الصاروخي والطائرات، معتبرا أن "الولايات المتحدة ترى أن هناك عددا كبيرا من التهديدات التي تواجه إسرائيل والتي لا تشمل فقط حماس أو حزب الله اللبناني وإنما أيضا هجمات صاروخية وبالمسيرات من جانب إيران مثلما حدث في منتصف أبريل وفي بداية أكتوبر".

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى منع نشوب صراع أوسع في المنطقة "وسنستمر في التركيز على ذلك"، مؤكدا أنه "في النهاية لا أحد ينتصر إذا خرجت الأمور عن السيطرة ونشبت حرب إقليمية".

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وشدد على أن واشنطن تريد أن ترى "حلا للتوتر على امتداد الحدود الإسرائيلية اللبنانية نتيجة وسائل دبلوماسية، ووقفاً لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن كل الرهائن والبدء في اتخاذ خطوات ضرورية لتمكين عودة السلام والاستقرار لغزة ووصول المساعدات الإنسانية وتخفيض التوتر الذي نشهده في المنطقة حاليا".

وأشار إلى أن الجيش الأميركي يتواصل مع نظيره اللبناني لتعزيز قدراته ودعمها، مشيرا إلى أن القوات اللبنانية تلعب دورا مهما في توفير الأمن خاصة في مثل هذا الوقت من التوتر.

وبشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال رايدر: "سنستمر في العمل مع الحلفاء من أجل إضعاف قدرات الحوثيين وتعطيلها لعدم شن هجمات ضد الملاحة الدولية".

وأضاف أنه "ستكون هناك قوات في المنطقة لحماية المممرات المائية الحيوية".