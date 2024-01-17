بلاغ عن هجوم مسيّرات جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية

أكدت هيئة بحرية، يوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن رصد نظام جوي مسيّر مجهول الهوية على بعد حوالي 150 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة استشارية أن السلطات تجري تحقيقات حول البلاغ.

وشن الجيش الأمريكي هجمات جديدة على اليمن، الثلاثاء، لاستهداف صواريخ باليستية مضادة للسفن في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وذلك بعدما ضرب صاروخ سفينة مملوكة لليونان في البحر الأحمر.

وقالت شركة أمنية ومصدران بوزارة الشحن اليونانية إن ناقلة بضائع سائبة مملوكة لليونان وترفع علم مالطا هوجمت بصاروخ أثناء توجهها صوب الشمال في البحر الأحمر على بعد 76 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من ميناء الصليف اليمني.

وهدد الحوثيون المتحالفون مع إيران بالتوسع في هجماتهم لتشمل السفن الأمريكية رداً على ضربات أمريكية وبريطانية على مواقعهم في اليمن.