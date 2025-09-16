الحكومة السورية تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

سحبت القوات السورية أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري سوري لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف هويته "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري"، موضحا أن العملية "بدأت منذ شهرين"، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

ويأتي تصريح المسؤول العسكري، تزامنا مع إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء.

واجتمع الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توم باراك في دمشق اليوم الثلاثاء، وأجروا مباحثات موسعة بشأن الأوضاع في سوريا وبالأخص ملف السويداء.