إسرائيل تسعى لهدم 20 منشأة صناعية شرقي القدس‎

أخطرت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، بهدم 20 منشأة صناعية في حي وادي الجوز بالقدس، والتي تعود ملكيتها لمقدسيين.

وأفاد أصحاب المنشآت لـ"إرم نيوز"، بأنهم "تسلموا مساء الاثنين ودون سابق إنذار إخطارات بهدم المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس، وأن نحو 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز، تواجه خطر الهدم".

وكانت بلدية القدس أعلنت سابقا عن الموافقة على مشروع تجاري ضخم يسمى "وادي السليكون " في حي وادي الجوز بالمنطقة الصناعية.

ويضم المشروع فنادق وبنوكا ومباني تجارية.

ويرفض المقدسيون هذا المشروع ويعتبرونه بؤرة استيطانية جديدة في القدس، كون المشروع سيقام على أراض تعود ملكيتها لمقدسيين.