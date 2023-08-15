إسرائيل تسعى لهدم 20 منشأة صناعية شرقي القدس
أخطرت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، بهدم 20 منشأة صناعية في حي وادي الجوز بالقدس، والتي تعود ملكيتها لمقدسيين.
وأفاد أصحاب المنشآت لـ"إرم نيوز"، بأنهم "تسلموا مساء الاثنين ودون سابق إنذار إخطارات بهدم المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس، وأن نحو 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز، تواجه خطر الهدم".
وكانت بلدية القدس أعلنت سابقا عن الموافقة على مشروع تجاري ضخم يسمى "وادي السليكون " في حي وادي الجوز بالمنطقة الصناعية.
ويضم المشروع فنادق وبنوكا ومباني تجارية.
ويرفض المقدسيون هذا المشروع ويعتبرونه بؤرة استيطانية جديدة في القدس، كون المشروع سيقام على أراض تعود ملكيتها لمقدسيين.
وفي السياق، جرف مستوطنون، الاثنين، قطعة أرض في حي وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما وضع آخرون أعمدة حديدية على قطع أراض أخرى تمهيدا لتسييجها وإغلاقها ببوابة حديدية، كما أن جرافة تابعة لمستوطنين جرفت قطعة أرض في وادي حلوة، كان استولى عليها مستوطنون قبل عدة سنوات.
يشار أن حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، هو الأكثر استهدافا من الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للسيطرة على عقاراته بعدة طرق مختلفة وغير شرعية.
ويواجه الشطر الشرقي من القدس، حملة تهويد منذ احتلاله في 67 ، كما تسعى الجمعيات اليهودية الى الاستيلاء على عدد أكبر من العقارات والأراضي، خاصة المباني القديمة التي تعود ملكيتها للفلسطينيين.
وتنفذ الجمعيات الاستيطانية عدة مشاريع في الحي، منها "محطات للقطار الهوائي"، و"محطات سياحية"، و"مركز للزوار"، إضافة إلى حفر شبكة الأنفاق أسفله التي توصل إلى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق وعين سلوان، ما يهدد الحي بالانهيار.