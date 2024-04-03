إسرائيل تشكك في تهديدات إيران بالانتقام لمقتل زاهدي

تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بقناعة أن التهديدات الإيرانية بالانتقام لاغتيال القائد الأعلى لـ"فيلق القدس" في سوريا ولبنان، الجنرال محمد رضا زاهدي، لن تُترجَم إلى واقع عملي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء يوم الثلاثاء، إن طهران "لن تُضحي بكنزها الاستراتيجي في لبنان"، أي ميليشيا "حزب الله" التي تدخرها لحرب شاملة، ربما لم يحن وقتها بعد.

طهران تتوعد

وذكر وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الاثنين، أن طهران "سترد على الهجوم على قنصليتها في دمشق في الزمان والمكان المناسبين".

واليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن استهداف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يمر من دون رد"، فيما هدَّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن بلاده "ستعاقب إسرائيل على استهداف قنصليتها، وستجعلها تندم على هذه الجريمة".