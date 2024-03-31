منها التنسيق الاستخباري.. هذه شروط أمريكا قبل "اجتياح رفح"

كشفت قناة "كان 11" العبرية، مساء اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قائمة شروط يتعين على إسرائيل تنفيذها قبل الاجتياح البري لمدينة رفح.

وأكدت واشنطن أنها لن تقبل بسقوط آلاف القتلى الأبرياء من المدنيين في رفح، مثلما حدث في قطاع غزة بوجه عام، وفي خان يونس على وجه الخصوص.

وأعربت واشنطن، وفقًا للقناة، عن خيبة أملها بسبب عدم تجهيز إسرائيل لخطط السيطرة على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وتنضم تلك الأنباء إلى تفاصيل أخرى، وردت الشهر الجاري، بشأن الموقف الأمريكي من عملية رفح المزمعة، والتي تقول إسرائيل إنها حتمية للقضاء على 4 كتائب مسلحة تابعة لحركة حماس، بينما يعرب المجتمع الدولي عن مخاوف عميقة جراء كارثة وشيكة.