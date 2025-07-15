المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: الاشتباكات في السويداء "مقلقة" وجار العمل من أجل التهدئة

logo
العالم العربي

الرئاسة السورية تتعهد بمحاسبة "المتجاوزين" من قوات الأمن في السويداء

الرئاسة السورية تتعهد بمحاسبة "المتجاوزين" من قوات الأمن في السويداء
قوات الأمن العام بعد دخولها مدينة السويداء السوريةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 4:46 م

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء أنها كلفت الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت بحقه تجاوزات أو إساءات مهما كانت رتبته أو موقعه.

ويأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن إعدامات ميدانية لمدنيين أقدمت عليها قوات الأمن العام بعد اقتحامها محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، على خلفية اشتباكات تشهدها منذ يوم السبت.

أخبار ذات علاقة

سوريا.. أحداث السويداء تفجر مخاوف تشكيل "تحالف الأقليات"

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" دعت الرئاسة السورية إلى صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون، وضمان انتظام مؤسساتها.

وأكدت "ضرورة التزام كافة الجهات المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان".

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العام ومقاتلين دروز داخل محافظة السويداء بعد أن أثارت أنباء إعدامات لمدنيين من أهالي المحافظة من قبل قوات الأمن غضبا شعبيا.


 


logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC