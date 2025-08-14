بعد تهديد بن غفير.. رسالة مؤثرة من فدوى لزوجها مروان البرغوثي (فيديو)

بعثت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي الفلسطيني في حركة "فتح" المعتقل لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، رسالة مؤثرة، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أظهر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وتهديده لزوجها.

وكان بن غفير قد اقتحم زنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل قسم العزل الانفرادي في سجن "ناغوت"، وهدده بالموت، فيما أحدثت هيئة البرغوثي التي بدا عليها صدمة عارمة في الأوساط الفلسطينية، فقد بدا هزيلاً ومتعباً وقد تغيرت ملامحه.

ونشرت فدوى البرغوثي صورة سابقة لزوجها خلال فترة اعتقاله، وأخرى من مقطع الفيديو الذي ظهر فيه في مواجهة بن غفير، وقد بدا نحيلاً وفقد كثيرًا من وزنه.

وقالت فدوى البرغوثي، في منشور على "فيسبوك" مخاطبة زوجها: "صحيح ما عرفتك ولا تعرفت على ملامحك ويمكن جزء مني ما بده يقر بكل ما يعبر عنه وجهك وجسدك وما تعرضت له انت والأسرى".

وأضافت: "ما زالوا يا مروان بطاردوا فيك وبلاحقوك حتى في زنزانة انفرادية بتعيش فيها من سنتين، وما زال صراع الاحتلال ورموزه معك مستمر والقيود في إيدك، ولكن بعرف روحك وعزيمتك".

وتابعت فدوى البرغوثي: "وبعرف أنك تبقى حر وحر وحر ما بيهمك إلا هم شعبك وانهاء معاناته اللي وصلت حدود السما في غزة وتحقيق حريته وحفظ كرامته".

وأردفت: "هيهم بيكتبوا يا جبل ما يهزك ريح. أنا بعرف انه لا يهزك إلا ما تسمعه عن آلام شعبك وما بقهرك وبوجعك الا عدم حماية أولادنا وبناتنا".

وختمت فدوى رسالتها لزوجها قائلة: "أنت من الناس، وين ما تكون بين الناس، منهم وفيهم، مصيرك مرتبط بمصيرهم. هيك أنت كنت وهيك ستبقى".