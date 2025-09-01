بقنابل حارقة.. الجيش الإسرائيلي يستهدف خياما في حي الشيخ رضوان بغزة

شن الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أدى لنزوح عدد من سكانه باتجاه محافظات غربي المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين محيط جسر الشيخ رضوان، كما استهدف منطقة ملعب الوحدة في حي تل الهوا غربي مدينة غزة.

وألقت طائرات إسرائيلية مسيرة قنابل حارقة على عدد من خيام تؤوي نازحين في محيط سوق الشيخ رضوان، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من الخيام.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأجزاء الشمالية من الحي ذاته عمليات نسف بواسطة روبوتات متفجرة، ما أدى لتدمير عدد من المباني في الحي الذي بدأ الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية فيه منذ يوم أمس.

كما شن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف بالقذائف المدفعية طالت حي الزيتون وحي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، قصف الجيش الإسرائيلي خيمة داخل مركز إيواء قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل 78 فلسطينيًا جراء عمليات القصف الإسرائيلية على غزة يوم الاثنين، من بينهم 18 شخصًا قضوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من مراكز توزيعها جنوبي ووسط القطاع.