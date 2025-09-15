العاهل الأردني: نحتاج قرارات حاسمة ورادعة لمواجهة التهديد الإسرائيلي

وصف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "عدوان غاشم يدفع المنطقة إلى المزيد من الصراعات"، مؤكدًا أن "أمن قطر من أمننا جميعًا، واستقرارها استقرارنا".

وشدد العاهل الأردني على "دعم الأردن المطلق لها". وأوضح الملك عبد الله أن إسرائيل "تتمادى بالاعتداء على قطر وتواصل اعتداءاتها في غزة وسوريا ولبنان"، محذرًا من خطر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وطالب العاهل الأردني القادة اليوم باتخاذ "قرارات عملية لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني وحماية القدس ومقدساتها، وضمان أمننا المشترك ومستقبل المنطقة".

وأضاف أن العدوان على قطر "دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود"، مؤكدًا أن "قراراتنا يجب أن تكون واضحة وحاسمة ورادعة".

وكان أمير قطر أكد في افتتاح القمة أن العاصمة الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنًا تقيم به عائلات قيادة حماس، مؤكدًا أن المواطنين "فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي".

وأضاف أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تحولت إلى حرب إبادة"، وأشار إلى أن الدوحة استضافت وفودًا من حماس وإسرائيل، وأن الوساطة القطرية أسفرت عن إنجاز صفقة لتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وأن الاعتداء وقع في وقت كان فيه قادة حماس يدرسون اقتراحًا أمريكيًا تسلموه من قطر، وكان الاجتماع معروفًا للجميع.