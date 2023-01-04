من هو رئيس الوزراء الأردني الأسبق الراحل عبدالسلام المجالي؟

تُوفي، مساء الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، رجل السياسة الأردني الدكتور عبدالسلام عطا الله المجالي، بعد مسيرة طويلة في الحياة السياسية أبرز محطاتها كانت إقامة السلام مع إسرائيل.

ووُلد المجالي في محافظة الكرك الواقعة جنوب المملكة، في العام 1925، وهو شقيق السياسي البارز رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان الأردني عبد الهادي المجالي.

واحتل السياسي الراحل مكانة بارزة في الكُتب التي تتحدث عن التاريخ السياسي للمملكة بعد أن وقَّع خلال ترأسه الحكومة على معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة، أو ما يُعرف باسم "معاهدة وادي عربة"، الموقعة، في الـ26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 1994.