مقتل جندي يمني بهجوم حوثي في أبين

قتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران بجراح، الثلاثاء؛ إثر هجوم جوي، شنته ميليشيا الحوثي بوساطة طائرة مسيّرة، على أحد المواقع العسكرية التابعة للقوات اليمنية المشتركة، شمالي محافظة أبين.

وقال مصدر عسكري في قوات اللواء "115" مشاة الحكومية لـ"إرم نيوز"، إن "الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي عبر طائرة مسيّرة، استهدف موقعًا عسكريًا للقوات المشتركة، بجبهة ثرة، شمالي مديرية لودر بمحافظة أبين، المتاخمة لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات".

وأوضح المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد اللواء 115 مشاة، وإصابة اثنين آخرين من أفراد اللواء".