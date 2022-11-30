داعش يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن القرشي ويعين خليفته

أعلن تنظيم داعش اليوم الأربعاء مقتل زعيمه المدعو أبوالحسن الهاشمي القرشي، دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.

وأكد المتحدث باسم التنظيم المدعو "أبوعمر المهاجر" مقتل زعيم داعش، في تسجيل صوتي عبر قناة تابعة للتنظيم في تليغرام، ونشرته حسابات موالية للتنظيم.

وقال المهاجر إن القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال". ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.

وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم داعش.

في المقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم التنظيم.

وأضاف كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم: "نرحب بإعلان أن زعيما آخر لتنظيم داعش لم يعد يمشي على وجه الأرض".