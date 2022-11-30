داعش يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن القرشي ويعين خليفته
أعلن تنظيم داعش اليوم الأربعاء مقتل زعيمه المدعو أبوالحسن الهاشمي القرشي، دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.
وأكد المتحدث باسم التنظيم المدعو "أبوعمر المهاجر" مقتل زعيم داعش، في تسجيل صوتي عبر قناة تابعة للتنظيم في تليغرام، ونشرته حسابات موالية للتنظيم.
وقال المهاجر إن القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال". ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.
وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم داعش.
في المقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم التنظيم.
وأضاف كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم: "نرحب بإعلان أن زعيما آخر لتنظيم داعش لم يعد يمشي على وجه الأرض".
ومني تنظيم داعش، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.
ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة من التنظيم المتطرف في عمليات عدة قتل في أبرزهما زعيما التنظيم السابقان أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وأعلنت الولايات المتحدة في تموز/يوليو أنها قتلت زعيم التنظيم في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في التاسع من أيلول/سبتمبر أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم داعش ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.
وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه إلى أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.