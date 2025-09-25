غارات إسرائيلية تستهدف جنوب غرب صنعاء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الخميس، بوقوع هجوم إسرائيلي على العاصمة صنعاء.

وبدورها، قالت قناة "كان العبرية، إنه "بعد أقل من يوم على هجوم الطائرة المسيرة في إيلات، أفادت التقارير بشن إسرائيل هجمات على مبانٍ حكومية ومعسكرات عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأضافت أن الهجوم وقع بالتزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم الحوثيين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، شن هجوم على اليمن. وقال: "وجهنا ضربة قوية للعديد من الأهداف الإرهابية الحوثية في صنعاء".

تأتي الغارات، بعد يوم من ضرب مسيرات حوثية لفندق سياحي في إيلات بإسرائيل، أسفر عن عشرات المصابين منهم حالات خطيرة.

ولم يرد بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد ميليشيا الحوثي أمس الأربعاء، بـ"ضربة قاسية".