البرهان: لم تحصل تسوية بعد.. بل طُرحت نقاط لحل "التعقيدات السياسية" بالسودان

ورفض البرهان لدى مخاطبته ختام مناورة "رايات النصر 4" بقاعدة "المعاقيل" العملياتية بمدينة شندي شمال البلاد، "محاولة أي جهة اختطاف الاتفاق الإطاري"، وقال: "ينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد" بحسب تعبيره.

وأكد البرهان "موافقتهم على الاتفاق ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة "لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، وتريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام".

وطمأن البرهان المواطنين بقوله: "القوات المسلحة تطمئن مواطنيها بأنها ستظل في خدمتهم وتعمل على حمايتهم وستحافظ على تماسك البلاد كما ظلت تعمل منذ مئات السنين".

وقال إن القوات المسلحة "لن تمانع مستقبلًا في العمل تحت إمرة حكومة شرعية منتخبة"، مؤكدًا أنها "ستتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحوُّل الديمقراطي، شريطة ألاّ تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها" على حد قوله.