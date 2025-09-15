أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف الدوحة

ذكر موقع "أكسيوس" اليوم الاثنين نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة حماس في قطر قبل وقوع ضربة الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض قال إنه لم يُبلغ بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة معارضة الضربة.

لكن "أكسيوس" نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، حتى لو كان الإطار الزمني لوقفها ضيقا.

ونفت قطر تلقيها اتصالا تحذيريا من الولايات المتحدة، وقال الديوان الأميري في وقت سابق أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب في أعقاب الضربة الإسرائيلية.