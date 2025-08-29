بعد أنباء عن مقتله.. رئيس أركان الحوثيين يتوعد إسرائيل بـ"العقاب"

توعد رئيس أركان ميليشيا الحوثي، اللواء محمد عبد الكريم الغماري، إسرائيل إثر استهدافها "الأحياء المدنية في صنعاء"، بقوله إن ذلك "لن يمر دون عقاب".

وجدد اللواء الغماري، في تصريح لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، التأكيد على أن اليمن "لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية"، وفق قوله.

واعتبر أن التصعيد الإسرائيلي في غزة أو تجاه اليمن "ليس دليل قوة بل دليل عجز وفشل في تحقيق أهدافه على مدى قرابة العامين"، مؤكدا أن ذلك "سيواجه بالتصعيد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن الغماري نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء قبل أيام، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة.

وقبل 3 أيام، صرّح مصدر أمني إسرائيلي أن الغماري كان الهدف الرئيس للهجوم الذي نُفذ في صنعاء، في أول استهداف إسرائيلي معلن لقيادي بارز في جماعة الحوثي.

واستهدف الهجوم المفاجئ اجتماعًا لما يُعرف بـ"مجلس الجهاد" التابع للحوثيين، بقيادة مهدي المشاط، الرجل الثاني في الميليشيا ورئيس "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء.