الجزائر تعلن تفكيك شبكة لتصنيع السلاح على حدود تونس

أعلنت الشرطة الجزائرية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من تفكيك شبكة سرية تنشط في مجال تصنيع الأسلحة في ولاية تبسة على الحدود مع تونس.

وجاء في البيان أن الشرطة القضائية، "أوقفت شخصا وحجزت 3 أسلحة نارية من الصنف الخامس و18 كيلوغراما و600 غرام من مادة البارود، إضافة إلى 350 خرطوشة فارغة، و29000 كبسولة، علاوة على معدات ومواد تستعمل لصناعة الخراطيش".

وتشن قوات الأمن الجزائرية والجيش باستمرار عمليات تهدف إلى توقيف الإرهابيين الذين ينشطون في البلاد والذين تزايد نشاطهم في السنوات الأخيرة مع بروز تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتشددة.

وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية "مقتل أحد عناصرها في اشتباك مع إرهابيين جنوب غرب العاصمة الجزائر، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية".