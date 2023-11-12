"القسام" تقصف حيفا و"حزب الله" يستهدف ثكنات إسرائيلية حدودية

أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في لبنان، الأحد، عن أنها قصفت شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا، وقالت الكتائب في بيان صدر عنها، إن "هذا القصف يأتي ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

في المقابل، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 15 صاروخا من لبنان، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، كما نقل عن الإسعاف الإسرائيلي، قوله إن "23 شخصا أصيبوا بشظايا وإصابات بالرأس في منطقة الجليل الأعلى".

في السياق ذاته، أعلنت ميليشيا "حزب الله"، عن تنفيذ سلسلة هجمات بعد ظهر الأحد، على مواقع وثكنات إسرائيلية في زرعيت والمنارة، ومثلث الطيحات رويسة العاصي وبركة ريشا، سبق ذلك استهدافه لموقع راميم ويفتاح وثكنة دوفيف، معلنا الحزب عن تحقيقه إصابات مؤكدة وقعت بعد القصف.