"القسام" تقصف حيفا و"حزب الله" يستهدف ثكنات إسرائيلية حدودية
أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في لبنان، الأحد، عن أنها قصفت شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا، وقالت الكتائب في بيان صدر عنها، إن "هذا القصف يأتي ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".
في المقابل، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 15 صاروخا من لبنان، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، كما نقل عن الإسعاف الإسرائيلي، قوله إن "23 شخصا أصيبوا بشظايا وإصابات بالرأس في منطقة الجليل الأعلى".
في السياق ذاته، أعلنت ميليشيا "حزب الله"، عن تنفيذ سلسلة هجمات بعد ظهر الأحد، على مواقع وثكنات إسرائيلية في زرعيت والمنارة، ومثلث الطيحات رويسة العاصي وبركة ريشا، سبق ذلك استهدافه لموقع راميم ويفتاح وثكنة دوفيف، معلنا الحزب عن تحقيقه إصابات مؤكدة وقعت بعد القصف.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن "هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة".
وعلى وقع التهديدات، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف واسعة وكثيفة عبر الجو والبر لأطراف سائر البلدات الحدودية اللبنانية، وتعداها ليصل إلى منطقة مشرفة على بلدة كفررمان في النبطية التي تقع خارج نطاق الليطاني والقرار الدولي 1701 .
وكان لافتا سقوط القذائف الإسرائيلية بين المنازل وعلى مقربة منها، لاسيما في بلدة يارون في القطاع الأوسط حيث أفيد عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، واقترب القصف من المنازل ببلدة الخيام في القطاع الشرقي، وتساقطت القذائف الفوسفورية والإنشطارية على أطراف بلدات ميس الجبل وبليدا وعيتا الشعب، وتركز القصف في القطاع الغربي على اللبونة وراميا وعلما الشعب ورأس الناقورة، فيما دوت صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل في الناقورة ولجأ العاملون إلى الملاجئ.