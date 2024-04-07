سيناتور أمريكي: بايدن لا يستخدم الأدوات اللازمة لردع إسرائيل
اتهم السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إدارة الرئيس جو بايدن بعدم استخدام الأدوات اللازمة لردع إسرائيل، وإجبارها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وقال هولين إن إدارة بايدن تنتهك قانون المساعدة الخارجية والقانون الإنساني الدولي، اللذين يحظران على الولايات المتحدة إرسال المساعدة أو الأسلحة إلى دولة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وأضاف أن بايدن رفض تطبيق هذا الأمر، بل استمر في تسليم أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم الأدلة اليومية التي تشير إلى عرقلة إسرائيل عملية تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية اللازمة لوضع حد للمجاعة التي باتت وشيكة في قطاع غزة، وفق الصحيفة الأمريكية.
كما انتقد السيناتور إهمال الكونغرس واجبه في هذا الشأن، إذ لم يعقد المشرعون أي جلسات استماع متلفزة لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية، المتمثلة في حجب الغذاء عن المدنيين، أو منع تسليم أسلحة إضافية، أو استخدام قرار العزل ضد بايدن إن لم يلتزم بتنفيذ القانون بأمانة، كما يتطلب الدستور.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن تحجب الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى يتنحى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن منصبه، وذلك بعد قصف استهدف قافلة مساعدات تابعة لـ "ورلد سنترال كتشن" العالمية، الذي وصفه نتنياهو بأنه "غير مقصود".
وقالت الصحيفة إن المنظمة أبلغت إسرائيل بأنها ستقوم بتوصيل المواد الغذائية، وحصلت على إذن بالسفر على الطريق الذي سلكته القافلة، بالإضافة إلى أن المركبتين التابعتين لها كانتا تحملان شعار "ورلد سنترال كتشن" بوضوح عليهما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما كان لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها بالغت في انتقامها، وهذا سيخلق ما وصفته بـ"الإرهابيين" الجدد لمهاجمة إسرائيل مستقبلًا.
ونوهت الصحيفة إلى أن إسرائيل والشرق الأوسط سيكونان في وضع أفضل من دون وجود نتنياهو في منصب قيادي؛ عندها ربما يتمكن العالم من التوصل إلى خطة قابلة للتطبيق لإعادة بناء فلسطين والوصول إلى حل الدولتين.