سيناتور أمريكي: بايدن لا يستخدم الأدوات اللازمة لردع إسرائيل

اتهم السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، إدارة الرئيس جو بايدن بعدم استخدام الأدوات اللازمة لردع إسرائيل، وإجبارها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال هولين إن إدارة بايدن تنتهك قانون المساعدة الخارجية والقانون الإنساني الدولي، اللذين يحظران على الولايات المتحدة إرسال المساعدة أو الأسلحة إلى دولة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأضاف أن بايدن رفض تطبيق هذا الأمر، بل استمر في تسليم أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم الأدلة اليومية التي تشير إلى عرقلة إسرائيل عملية تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية اللازمة لوضع حد للمجاعة التي باتت وشيكة في قطاع غزة، وفق الصحيفة الأمريكية.