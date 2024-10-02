مصادر عبرية: تشييع حسن نصر الله يوم الجمعة

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فجر اليوم الخميس، إن تشييع جثمان الأمين العام لتنظيم "حزب الله" حسن نصرالله سيكون يوم الجمعة.

ونشرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية خبراً مقتضباً عن تشييع جثمان حسن نصرالله، عبر حسابها بمنصة "إكس".

وأكدت قناة "صابرين نيوز" الموالية لتنظيم "حزب الله" النبأ عبر تدوينة على حسابها بمنصة "تليغرام" للتراسل الفوري.

ونقلت عن مصدر خاص بها كما وصفته قوله: "سيتم تشييع سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه يوم الجمعة".