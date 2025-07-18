مسؤول: إسرائيل ستسمح "بدخول محدود" للقوات السورية إلى السويداء

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العالم العربي

إسرائيل تنفي شن ضربات على سوريا الخميس

إسرائيل تنفي شن ضربات على سوريا الخميس
غارة إسرائيلية سابقة على دمشقالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 8:47 ص

نفت  إسرائيل الجمعة أنباء نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن تنفيذها مزيدا من الضربات الجوية قرب السويداء ذات الأغلبية الدرزية في ساعة متأخرة الخميس.

وقال متحدث إن "ليس لدى الجيش الإسرائيلي علم بضربات جوية خلال الليل في سوريا"، بحسب "فرانس برس".

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 وقصفت إسرائيل مواقع للجيش السوري في  السويداء ودمشق في وقت سابق هذا الأسبوع للضغط على السلطات كي تسحب قواتها من معقل  الدروز في محيط السويداء عقب اشتباكات طائفية أوقعت قتلى. 

وانسحبت القوات السورية الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الخميس إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدينة السويداء".

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