اقتحام وتهديد… بن غفير في مواجهة مباشرة مع مروان البرغوثي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام عبرية، الخميس، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل قسم العزل الانفرادي في سجن غانوت، مهددًا الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي.

وفي الفيديو الذي نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، قال بن غفير موجّهًا حديثه للبرغوثي: "كل من يعبث بأمن إسرائيل، ويقتل أطفالنا ونساءنا، سنبيده، لن تهزمنا"، خلال اقتحامه زنزانة البرغوثي برفقة مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي وطاقم مكتبه.

ومن جهتها، وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بأنها "انفلات غير مسبوق" ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، عبر منصة "إكس": "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي ضد الأسرى، وضرب للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

ويعد البرغوثي، المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات (125 عامًا) بتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، من أبرز الأسماء المطروحة للإفراج عنها في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل.

ومنذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، شددت سلطات الاحتلال من ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وحرمتهم من العديد من الحقوق التي حصلوا عليها عبر إضرابات سابقة.

كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما تبعه من إجراءات عقابية وانتقامية غير مسبوقة ضد الأسرى الفلسطينيين.