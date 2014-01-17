عمرو موسى: محمد بن راشد لم يتدخل في شؤون مصر

أكد رئيس لجنة "الخمسين"، عمرو موسى، أن ما نقل على لسان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن نصيحته بعدم ترشح وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لمنصب رئاسة الجمهورية، ليس تدخلاً في الشأن المصري، وأن الأمر نابع من شدة تأثير مصر، لكونها الدولة الأكبر في المنطقة، وما يحدث فيها يهم الأشقاء في الإمارات بدرجة كبيرة.

وأوضح موسى أن الأمر لا يتعدى وجهة نظر، تتعلق بأن وجود السيسي على رأس الجيش أفضل للمصريين والعرب، لاسيما في ظل ما يرتب ضد الدولة والشعب من الخارج.

وقال موسى إن الدستور الجديد ينص على أن من يتولى حكم الدولة، يأتي عبر الانتخاب الحر المباشر، بين أكثر من مرشح، لافتاً إلى أن "السيسي" لن يكون مرشحاً عسكرياً، بل سيكون مدنياً، وذلك بتقديمه استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية، وخلع الزي العسكري، والنزول إلى الشارع لممارسة حقه السياسي في الترشح كمواطن لا تربطه أي صلة وظيفية بالمؤسسة العسكرية.

وقال موسى للمحررين البرلمانيين، في تصريحات صحفية، على هامش الانتهاء من التصويت على الدستور، إنه حسم أمره بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافضاً ما يثار عن تعيين السيسي كرئيس توافقي في ظل حديث عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين، عن عدم خوض الانتخابات في حال ترشح وزير الدفاع.