الإمارات والكويت تتبرعان بـ860 مليون دولار لإغاثة السوريين

أعلنت دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم مبلغ 300 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا، أنها قررت التبرع بمبلغ 60 مليون دولار إضافية ليصبح مجموع ما تعهدت به 360 مليون دولار.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي رأس وفد الإمارات إلى "المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا" المنعقد في الكويت: "أعلن عن استعداد دولة الإمارات لتقديم تعهد آخر بمبلغ 60 مليون دولار إضافة إلى مبلغ الـ 300 مليون دولار الذي سبق أن تعهدنا به".

وأضاف الشيخ منصور "إننا نتطلع بكل أمل ورجاء إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل يتجاوز هذا الوضع المأساوي، كما نأمل أن تفضي المحادثات المقبلة المزمع عقدها في "جنيف2" إلى كسر حالة الجمود والتوصل إلى حل سياسي بين الأطراف المتصارعة".

وفي نفس السياق، أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في افتتاح مؤتمر المانحين لإغاثة الشعب السوري صباح أمس، عن تبرع بلاده بمبلغ نصف مليار دولار.

وذكر الشيخ صباح أن "مجموع ما قدمته الكويت حتى الآن لإغاثة السوريين بلغ 430 مليون دولار"، مشيراً الى أن "بلاده أدركت أن المسار الإنساني، يتيح لها القدرة على تقديم الكثير من الإسهام والعطاء الإنساني".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس، أنه سيزيد مساعدته الإنسانية لضحايا "النزاع" السوري 165 مليون يورو، معرباً عن أسفه لاستمرار النظام السوري وبعض المجموعات الجهادية في منع الوصول إلى المناطق المدمرة.

وتعهدت منظمات غير حكومية بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في اغاثة السوريين المتضررين جراء "النزاع" حسبما أفاد مشاركون في اجتماع لهذه المنظمات في الكويت.

من جهتها قدمت هولندا 6 ملايين يورو إضافية، ضمن سلسلة المساعدات، التي تقدمها للاجئين السوريين، الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم. وأفاد بيان لوزارة التعاون والتنمية الهولندية، أن الأمم المتحدة، هي الجهة التي ستتولى توزيع المبلغ المقدم للاجئين، على شكل مساعدات انسانية. وبلغت قيمة المساعدات الهولندية للاجئين السوريين 61 مليون يورو منذ بدء الأزمة.

ويهدف مؤتمر المانحين الدولي الثاني في الكويت إلى جمع 6,5 مليار دولار لصالح أكثر من 13,4 مليون سوري يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في سوريا أو في الدول المجاورة. غير أنه تعهد، أمس، بتقديم حوالي 2.4 مليار دولار فقط، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.