الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2024

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد نقاش امتد ثلاث جلسات، على أن تتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها والبت فيها.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ختام الجلسة، إن "إقرار الموازنة إنجاز جيد جدا، إنها المرة الأولى منذ 2002 التي تقدم فيها موازنة ضمن المهلة الدستورية".

ووصف ميقاتي الموازنة بـ"المقبولة، فيها عجز أقل من السنوات الماضية، إنها خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، ويجب متابعة تنفيذ المشاريع الإصلاحية، لاسيما إعادة هيكلة المصارف".