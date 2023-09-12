الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2024
أقر مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة لعام 2024، بعد نقاش امتد ثلاث جلسات، على أن تتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها والبت فيها.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ختام الجلسة، إن "إقرار الموازنة إنجاز جيد جدا، إنها المرة الأولى منذ 2002 التي تقدم فيها موازنة ضمن المهلة الدستورية".
ووصف ميقاتي الموازنة بـ"المقبولة، فيها عجز أقل من السنوات الماضية، إنها خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، ويجب متابعة تنفيذ المشاريع الإصلاحية، لاسيما إعادة هيكلة المصارف".
وفي ملف اللاجئين السوريين بلبنان، قال إن "الموضوع الاقتصادي مهم، وإن النزوح السوري أهم"، موضحا أن "وزير الخارجية عبدالله بوحبيب طلب موعدا من الجانب السوري للبحث في هذا الملف من خلال وفد لبناني يضم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري".
ودعا ميقاتي إلى "التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على الصعيد الاقتصادي في ما يتصل بالنزوح السوري، لأن هذا الموضوع يخص اللبنانيين جميعا، لا يمكن إنقاذ لبنان إلا بتشابك الأيدي للخروج من المرحلة الحساسة جدا"، طالبا من موظفي الإدارة العامة "الالتحاق بعملهم؛ لتحسين عمل الإدارة لنكون يدًا واحدة في هذه الظروف الصعبة".