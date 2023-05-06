لبنان.. جريحان إثر اشتباكات في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين

شهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم السبت اشتباكات مستمرة حتى الآن بين عناصر من حركة فتح وآخرين من تنظيم الجبهة العربية، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة.

وأفاد شهود عيان من داخل المخيم سماعهم لدوي إطلاق نار كثيف في مخيم البداوي إثر خلاف بين عناصر التنظيمات الفلسطينية.

وأكد مصدر مطلع أن الخلاف بين عناصر تنظيم الجبهة العربية وعناصر من حركة فتح، المقيمين في المخيم.

وأعلن عن وقوع إصابتين إثر الاشتباكات المندلعة في المخيم، فيما أكد شهود عيان أن إطلاق النار مستمر حتى اللحظة بين تنظيم الجبهة العربية وعناصر من حركة فتح.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، فقد تسببت الاشتباكات بحالة هلع بين أهالي المخيم، ووسط الطلاب والأساتذة الذين لا يزالون داخل صفوفهم ومدارسهم.

ووجهت دعوات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعدم التجول في المخيم وعدم الدخول إليه والخروج منه.

وذكرت الوكالة أن الفصائل واللجنة الشعبية وفعاليات المخيم تجري اتصالات لإيقاف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى المخيم.

وتعود الاشتباكات إلى خلافات قديمة بين عناصر التنظيمين تجددت مؤخرا.