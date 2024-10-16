تعرضت لإطلاق نار مجددا.. إسرائيل تؤكد أن يونيفيل "ليست هدفا"

أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أنه لا يستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".

جاء ذلك بعد أن أعلنت "يونيفيل" أن أحد مواقعها تعرض "لإطلاق نار مباشر ومتعمد" من دبابة إسرائيلية.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان، إن وحداته "تنفذ عمليات ضد منظمة حزب الله الإرهابية" في جنوب لبنان، وإن "البنى التحتية التابعة لـ"يونيفيل" وعناصرها ليست هدفًا".

وأضاف أن "كل حادث مخالف للقواعد سيُفحص بالتفصيل"، مشيرًا إلى أن "الحادث المعني هو في مرحلة الفحص".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو طالب الأحد الماضي الأمم المتحدة بإبعاد قوات "يونيفيل" المنتشرة جنوبي لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، واعتبرت أن وجوده يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.