الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل استهداف قيادات عسكرية حوثية في صنعاء

كشف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، تفاصيل الغارة الجوية على صنعاء، والتي استهدفت اجتماعاً لقيادات عسكرية ومسؤولين آخرين في ميليشيا الحوثي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس: "جيش الدفاع أغار على بنية تحتية عُقد فيها اجتماع لقيادات عسكرية ومسؤولين آخرين في نظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء".

وأضاف: "أغارت طائرات سلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، يوم أمس الأول (الخميس) على بنية تحتية تواجد في داخلها عشرات من كبار المسؤولين في نظام الحوثي".

وأكد أن "من بين القيادات العسكرية التي شاركت في الاجتماع المستهدف حضر رئيس وزراء نظام الحوثي المدعو أحمد الرهوي، والذي تمّ القضاء عليه في الغارة إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة الإرهاب"، على حد تعبيره.

وبحسب البيان، "في البنية التحتية المستهدفة تواجد مسؤولون عن تفعيل القوة، وعن التسلح العسكري لنظام الحوثي، وكذلك عن الدفع بمخططات أرهابية ضد دولة إسرائيل، بالإضافة إلى قيادات حوثية أخرى في مناصب محورية".

وأوضح أدرعي أن "الغارة نفذت في ضوء استغلال فرصة استخباراتية وإغلاق دائرة عملياتية سريعة جرت خلال ساعات قليلة"، مؤكداً أن "تقييم نتائج الغارة ما زال مستمرًّا، بما في ذلك فحص وجود قادة عسكريين كبار إضافيين في الموقع".

وختم أدرعي البيان بالتشديد على أن "جيش الدفاع سيواصل العمل بحزم لإزالة كل تهديد على مواطني دولة إسرائيل، كما يعمل وسيواصل العمل في قطاع غزة وباقي الجبهات".