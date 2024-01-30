واشنطن بوست: أمريكا تتوعد برد يتجنب التصعيد إثر استهداف قاعدتها
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى حاليًّا إلى تجنب صراع أوسع مع إيران، إثر دراسة واشنطن خياراتها للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، وأسفر عن مقتل ثلاثة من جنودها.
وقالت الصحيفة الأمريكية على لسان مسؤولين، إن المخاوف من التصعيد الإقليمي ازدادت شدتها لدى الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفعها إلى ممارسة الضغط على إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت، أن المسؤولين الأمريكيين بدؤوا بتكثيف الضغوط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق، لا سيما مع تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، والضربات الجوية التي قادتها واشنطن ضد أهدافهم في اليمن.
وبيَّنت الصحيفة، أن المقترح الذي تتفاوض عليه إسرائيل مع حماس الآن يدعو إلى فترات توقف طويلة في القتال، وإطلاق سراح الرهائن على دفعات، بينما تأمل الإدارة الأمريكية في أن يفضي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار.