واشنطن بوست: أمريكا تتوعد برد يتجنب التصعيد إثر استهداف قاعدتها

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى حاليًّا إلى تجنب صراع أوسع مع إيران، إثر دراسة واشنطن خياراتها للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، وأسفر عن مقتل ثلاثة من جنودها.

وقالت الصحيفة الأمريكية على لسان مسؤولين، إن المخاوف من التصعيد الإقليمي ازدادت شدتها لدى الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفعها إلى ممارسة الضغط على إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات.