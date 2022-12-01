رويترز: القرشي فجر نفسه بعد حصاره بمدينة جاسم السورية
قال مقاتلون شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم داعش "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في سوريا، إن القرشي فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعدوه بمدينة جاسم السورية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقال الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، إن "القرشي قُتل في عملية نفذها الجيش السوري الحر المعارض بمحافظة درعا في شمال غرب سوريا".
وهيمن الجيش السوري على محافظة درعا بعد اتفاقيات مصالحة بوساطة روسية في 2018 أعادت لدمشق السيطرة على جنوب البلاد.
وقالت مصادر "رويترز" إنه تم رصد القرشي ومساعديه في مخبأ سري بأحد المنازل.
وشملت المصادر أحد مقاتلي ما يسمى "الجيش السوري الحر" وأقارب لزملاء له قُتلوا في الاشتباك بالإضافة إلى بعض سكان مدينة جاسم.
وأكد سالم الحوراني، الذي يعيش في جاسم وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي تم اكتشاف خلية تنظيم داعش فيها، أن "الزعيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبئهما".
وأوضح متحدث باسم داعش إن التنظيم عيّن "أبو الحسين الحسيني القرشي" زعيما جديدا، مضيفا أن القرشي قُتل أثناء محاربة "أعداء الله"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلن تنظيم داعش، الأربعاء، مقتل زعيمه المدعو "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.
وأشار المتحدث باسم التنظيم المدعو "أبو عمر المهاجر" إلى مقتل زعيم داعش، في تسجيل صوتي عبر قناة تابعة للتنظيم في تليغرام، ونشرته حسابات موالية للتنظيم.