رويترز: القرشي فجر نفسه بعد حصاره بمدينة جاسم السورية

وأكد سالم الحوراني، الذي يعيش في جاسم وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي تم اكتشاف خلية تنظيم داعش فيها، أن "الزعيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبئهما".

وأوضح متحدث باسم داعش إن التنظيم عيّن "أبو الحسين الحسيني القرشي" زعيما جديدا، مضيفا أن القرشي قُتل أثناء محاربة "أعداء الله"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلن تنظيم داعش، الأربعاء، مقتل زعيمه المدعو "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.

وأشار المتحدث باسم التنظيم المدعو "أبو عمر المهاجر" إلى مقتل زعيم داعش، في تسجيل صوتي عبر قناة تابعة للتنظيم في تليغرام، ونشرته حسابات موالية للتنظيم.