طفل فلسطيني يتبرع بتوفيره المالي لمخيم اليرموك

لم يملك الطفل حمزة علي برهم (10 سنوات) من مدينة نابلس سوى حساب توفيره الخاص في البنك والبالغ 500 دولار للتبرع به إلى الفلسطينيين اللاجئين في مخيم اليرموك، ليطلق حملة في المدينة تهدف إلى جمع التبرعات.

وقال حمزة لـ إرم إنه تأثر كثيرا بما يشاهده عن معاناة الفلسطينيين في مخيم اليرموك، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتبرع بمبلغ توفيره المالي، وجمع مبالغ إضافية من أصدقائه ليجمع حتى الآن 2100 دولار، فيما يطمح إلى جمع 100 ألف دولار من التبرعات.

وأوضح الطفل حمزة أن والده شجعه على جمع التبرعات لمخيم اليرموك، وأنه كتب رسالة إلى الرئيس محمود عباس للطلب منه السماح بجمع التبرعات لصالح أطفال المخيم، ويطمح إلى مقابلته سريعا.

وأشار إلى أنه في حال سماح الرئيس له فإنه سيدخل كل البيوت التي يعرف سكانها ليجمع الأموال لأطفال اليرموك.

ووجه الطفل رسالة إلى أهالي المخيم قائلا: "احنا معاكم، وراح نساعدكم وانتوا راح تكونوا منتصرين".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أوسع حملة تضامن مع اللاجئين المحاصرين بمخيم اليرموك منذ بداية تموز/ يوليو الماضي، تمثلت باعتصامات أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله وبمسيرات في مدن نابلس وبيت لحم والخليل وحيفا وغزة، وحملات لجمع التبرعات في عدة مناطق.