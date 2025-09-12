الكرملين: مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية متوقفة

أعلن الكرملين، الجمعة، أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "متوقفة" في ظل تعثّر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حد للنزاع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبر قنوات، لكن في الوقت الحالي، من الأدق على الأرجح التحدث عن توقف المفاوضات"، وفق "فرانس برس".

وفي وقت سابق، الجمعة، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي فرضها على مئات المسؤولين والكيانات الروسية بشبهة دعم الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وتشمل العقوبات، التي أقرت بعد الحرب في 2022، أكثر من 2500 شخص وكيان روسي، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومن المفترض تمديدها كل ستة أشهر بإجماع الدول الـ27، وهي تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي ومنع الأشخاص من دخول أراضي التكتل.

ووقع سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على الإجراء بعدما تخلت المجر وسلوفاكيا عن مطالبهما بشطب عدد من الأشخاص من قائمة الحظر.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس على إكس، الجمعة: "مددنا للتو عقوباتنا على روسيا".

وأضافت أن التكتل يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من العقوبات "تنظر في قيود إضافية على مبيعات النفط الروسي وناقلات النفط التي تعمل في الخفاء والمصارف".

وأكدت: "سنواصل خنق الأموال لحرب بوتين".

وتصاعد منسوب التوتر بعدما أسقطت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسيّرات يعتقد أنها روسية فوق بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، هذا الأسبوع.