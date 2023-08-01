رئيس الأركان الجزائري يزور موسكو للقاء شويغو

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارة رسمية لموسكو، يلتقي خلالها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الجزائرية في موسكو.

وأكدت السفارة، أن "شنقريحة موجود في موسكو منذ أمس الإثنين، وأنه من المتوقع عقد لقاء يجمعه مع شويغو في وقت لاحق".