رئيس الأركان الجزائري يزور موسكو للقاء شويغو
بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارة رسمية لموسكو، يلتقي خلالها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الجزائرية في موسكو.
وأكدت السفارة، أن "شنقريحة موجود في موسكو منذ أمس الإثنين، وأنه من المتوقع عقد لقاء يجمعه مع شويغو في وقت لاحق".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن زيارة شنقريحة إلى موسكو تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وترغب روسيا في توسيع دائرة التعاون العسكري مع الدول غير الغربية في الوقت الذي تواجه فيه هجومًا مضادًا من أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا.