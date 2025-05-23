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الاتحاد الأوروبي: التجارة بين التكتل وواشنطن تتطلب الاحترام وليس التهديد

الاتحاد الأوروبي: التجارة بين التكتل وواشنطن تتطلب الاحترام وليس التهديد
دونالد ترامب ويبدو علم الاتحاد الأوروبيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 9:43 م

قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش، الجمعة، إن التكتل مستعد للعمل بـ"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات".

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 وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بالتوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين".

 وشدّد على أن "التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ويجب أن يسودها الاحترام المتبادل، وليس التهديدات"، وأضاف محذّرا: "نحن جاهزون للدفاع عن مصالحنا".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية.

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ووفقا للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز التكتل تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق، وأعني أننا حددنا الرسوم بنسبة 50%".

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