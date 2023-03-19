ليبيا.. ما مصير مبادرة باتيلي بعد الاعتراض المصري؟

يثير رفض مصر لمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، علامات استفهام حول أسباب ذلك وتداعياتها المحتملة على مصير المبادرة التي وصفتها القاهرة بـ"المبهمة و غير المحددة".

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن عن مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وفي بيان نشر في وقت سابق الجمعة، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة اعتبرت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن "مبادرة باتيلي مشجعة".

لكن وزارة الخارجية المصرية، أعربت عن أسفها تجاه بيان مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وتشجيعه لمبادرة المبعوث الأممي، وأبدت حيالها " الاندهاش الشديد".

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن "البيان يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي".