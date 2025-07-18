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العالم العربي

بطريركا القدس يزوران غزة غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة

بطريركا القدس يزوران غزة غداة ضربة إسرائيلية على كنيسة
مراسم جنازة قتلى غارة إسرائيلية استهدفت كنيسة العائلة الم...المصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 10:15 ص

دخل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس البطريرك ثيوفيلوس الثالث إلى قطاع غزة اليوم الجمعة.

وجاءت الزيارة، بحسب ما أعلنت بطريركية اللاتين، غداة ضربة إسرائيلية طالت كنيسة العائلة المقدسة، قالت الدولة العبرية إنها نتجت عن "ذخيرة طائشة"، وفقًا لـ"فرانس بريس".

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وذكر بيان للبطريركية أنه "في أعقاب الضربة المؤلمة على مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في غزة"، دخل البطريركان "إلى غزة صباح اليوم على رأس وفد كنسي، معبّرين عن التضامن الرعوي المشترك لكنائس الأرض المقدسة وعن اهتمامهم برعية غزة".

وقتلت غارة إسرائيلية على كنيسة "العائلة المقدسة"، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في مدينة غزة، امرأتين، وأُصيب عدد آخر، فيما لحقت أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة.

وفي سياق مُتصل، قالت وزارة الصحة في غزة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 قتيلًا، و367 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى منتظري المساعدات بلغ 26 قتيلًا وأكثر من 32 إصابة، ليرتفع إجمالي "قتلى المساعدات" ممن وصلوا المستشفيات إلى 877 قتيلًا وأكثر من 5,666 إصابة.

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 ونوهت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58,667 قتيل 139,974 إصابة منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023" مضيفة أن حصيلة القتلى والإصابات منذ الـ18 من شهر آذار/مارس الماضي، حتى اليوم بلغت 7,843 قتيلًا و27,933 إصابة.

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