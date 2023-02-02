إسرائيل تقصف مواقع في غزة.. والفصائل الفلسطينية تجدد إطلاق الصواريخ

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ تجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع غزة، مساء الأربعاء.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقعاً عسكريا لحركة حماس وسط قطاع غزة بأكثر من خمسة صواريخ، في حين استهدفت أرضاً زراعية محاذية له.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.