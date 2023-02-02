إسرائيل تقصف مواقع في غزة.. والفصائل الفلسطينية تجدد إطلاق الصواريخ
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ تجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع غزة، مساء الأربعاء.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، موقعاً عسكريا لحركة حماس وسط قطاع غزة بأكثر من خمسة صواريخ، في حين استهدفت أرضاً زراعية محاذية له.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.
وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، عدداً من الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وأعلنت "كتائب المقاومة الوطنية" عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، رداً على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفة أن "القصف جاء رداً على ما يجري من عدوان ممنهج على الأسيرات والأسرى داخل سجون الاحتلال".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة صوب مدينة سديروت المحاذية للقطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الأربعاء، تلقي قيادتها دعوة من السلطات المصرية لزيارة القاهرة، من أجل بحث التهدئة مع إسرائيل، وذلك على إثر التوتر الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.
وتتوسط مصر بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى لتفاهمات غير معلنة بين الجانبين، كما أن الوساطة المصرية أدت لإنهاء أكثر من مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.