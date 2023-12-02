ليبيا.. لجنة حقوقية تنتقد تصريحات رسمية حول السجناء

ونقلت اللجنة عدة حوادث أخرى لم يتم التحقيق فيها منها رصد وتسجيل 3 حالات وفاة إحداها حالة انتحار، وكذلك سوء الحالة الصحية، والأخرى سوء الحالة النفسية خلال السنة الجارية 2023، في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكائنة بمدينة زليتن.

وأشارت اللجنة إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من الاتصال والزيارات بأهلهم وذويهم ومحاميهم لفترات طويلة جداً، وعدم الالتزام بعرض الموقوفين والسجناء على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد المحددة، وعدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابات والمحاكم بشأن الإفراج عن الموقوفين والسجناء بهذه المؤسسات.

وجددت الهيئة غير الحكومية تأكيدها على أنّ نسبة كبيرة من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا لا تتوافق أوضاعها مع المعايير المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك تتنافى مع القواعد النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".