ليبيا.. لجنة حقوقية تنتقد تصريحات رسمية حول السجناء
استنكرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا" بشدة معلومات أوردتها وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم، عن أوضاع السجناء والموقوفين.
وعبّرت اللجنة في بيان، تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، عن استغرابها واستيائها البالغين حيال ما صرحت به الوزيرة خلال الاجتماع يوم الأربعاء الماضي.
وكانت إبراهيم قالت خلال الاجتماع إن جميع المساجين في السجون الليبية يتمتعون بظروف جيدة، وإن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها، وفق ما نقلته عنها منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصفت المعلومات التي أدلت بها وزيرة العدل بأنها "معلومات مغلوطة وافتراءات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة".
وذكرت أن "السجناء يعانون من سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية إضافة لسوء البنية التحتية لتلك المؤسسات الإصلاحية بالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد فيها، وانتشار بعض من الأمراض المعدية مثل الجرب والحساسية لدى عدد من السجناء".
ونقلت اللجنة عدة حوادث أخرى لم يتم التحقيق فيها منها رصد وتسجيل 3 حالات وفاة إحداها حالة انتحار، وكذلك سوء الحالة الصحية، والأخرى سوء الحالة النفسية خلال السنة الجارية 2023، في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكائنة بمدينة زليتن.
وأشارت اللجنة إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من الاتصال والزيارات بأهلهم وذويهم ومحاميهم لفترات طويلة جداً، وعدم الالتزام بعرض الموقوفين والسجناء على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد المحددة، وعدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابات والمحاكم بشأن الإفراج عن الموقوفين والسجناء بهذه المؤسسات.
وجددت الهيئة غير الحكومية تأكيدها على أنّ نسبة كبيرة من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا لا تتوافق أوضاعها مع المعايير المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك تتنافى مع القواعد النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".