"إرم" ترصد أبرز الأحداث في السودان لعام 2013

غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار هو أهم ما تصدر الأحداث خلال العام 2013 في السودان وأرق مضاجع الشعب السوداني، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية قتل فيها العديد من المواطنين.

يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الهجرة من الشباب والكفاءات من خريجي الجامعات شملت مختلف القطاعات خاصة الكوادر الطبية والتعليمية نتيجة لتفاقم أزمة العمالة وصعوبة العيش داخل البلاد.

ويعتبر الهجوم على مناطق متفرقة من إقليم كردفان من قبل قوات الجبهة الثورية المتمردة ورفع الدعم عن المحروقات وإعلان الحكومة عن إحباط محاولة انقلابية وتبرئة المتهمين فيها لاحقا، إضافة إلى وفاة الفنان محمود عبد العزيز الذي نال شهرة واسعة في أوساط الشباب وما تبعه من ردود فعل جماهيري وسط محبيه، والتعديل الوزاري الجديد الذي أطاح بقيادات من الحركة الإسلامية وما سبقه من انشقاق داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم كانت من أهم أحداث السياسية والاجتماعية للعام 2013، وفي ما يلي أبرز وأهم الاحداث التي شهدها العام 2013 في السودان:

16 كانون الثاني/ يناير 2013: توفي الفنان الأكثر شعبية بين الشباب في السودان، محمود عبدالعزيز في أحد المستشفيات الأردنية، ومثل الفنان الراحل حالة فريدة وحدت المعجبين به في السودان جنوباً وشمالاً فأطلقوا عليه لقب مطرب الشباب الأول. وفور الإعلان عن نبأ وفاته سريرياً أصابت الشارع السوداني حالة من الحزن والفزع إذ لم يكن الراحل فناناً عادياً بحسب معجبيه.

5 شباط/فبراير 2013: طلاب من جامعة الخرطوم يشتبكون في وقت متأخر من الليل مع قوة تابعة للأمن السوداني حاولت اقتحام السكن الداخلي للطلاب، وتصدى الطلاب لعملية الاقتحام بينما طوقت الشرطة مبنى الجامعة بالجنود والعربات المصفحة واعتقلت عددا كبيرا من الطلاب.

23 شباط/ فبراير 2013: الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الطيب صالح للإبداع الأدبي في دورتها الثالثة في الرواية والقصة القصيرة والبحوث الدراسية والنقدية. ومنحت جائزة الرواية لكل من إسماعيل بيريز بن علي من الجزائر، ومحمد عز الدين التازي من المغرب، وعبد الكريم اسحق جلاب من السودان.

12 آذار/مارس 2013: السودان وجنوب السودان يوقعان بأديس أبابا على مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع بين حكومتي البلدين بحيث يتسنى لكلا البلدين تنفيذ الاتفاقيات في كافة المجالات والتي تشمل الترتيبات الامنية، والتعاون الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتصدير نفط جنوب السودان عبر السودان، بالإضافة لحركة المواطنين ومعاملتهم في البلدين والتجارة والتعاون المصرفي.

18 نيسان/ ابريل 2013: الأمم المتحدة المقيمة عبر منسقها للشؤون الإنسانية في السودان ترحب بموافقة الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال - للدخول في محادثات مباشرة في أديس أبابا لوضع حد لمعاناة مليون شخص في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عقب الهجوم على مدينة كادوقلى عاصمة جنوب كردفان.

8 تموز/يوليو 2013: مسؤول حكومي يقول إن رفع الدعم عن دقيق الخبز والسكر والمحروقات سيجري تدريجياً، ما أشاع حالة من الذعر وارتفاع الأصوات التي حذرت من الغليان الشعبي في البلاد.

23 أيلول/ سبتمبر 2013: الحكومة السودانية تعلن رسمياً عن زيادة أسعار المواد البترولية بعد خروج نفط الجنوب من الموازنة. والمظاهرات والاحتجاجات تجتاح العاصمة والأقاليم والشرطة تتصدى للمتظاهرين ما أدى الى مقتل المئات واعتقال الكثيرين.

22 تشرين الأول/أكتوبر 2013: خروج قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة غازي صلاح الدين عن الحزب بسبب تعامل الحكومة مع المحتجين، وتكوينهم لاحقاً حزب التغيير الآن. والرئيس البشير يعلن عن تشكيل حكومة جديدة أطاحت بقيادات الإسلاميين.

27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013: خروج الفرق السودانية من البطولات الأفريقية في وقت مبكر، وفوز المريخ ببطولتي الدوري والكأس.

19 كانون الأول/ ديسمبر 2013: وفاة الكاتب والفنان التشكيلي السوداني محمد حسين بهنس في القاهرة التي لجأ إليها قبل نحو عامين بهدف إقامة معرض لأعماله وقرر البقاء فيها، وكان بهنس (42 عاما) عصامياً متعدد المواهب حيث كان عازف جيتار ومطرباً، وفي نفس الشهر تصدرت الأزمة في جنوب السودان الأحداث وتدفق الفارين واللاجئين إلى المدن السودانية الحدودية منذراً بكارثة إنسانية.