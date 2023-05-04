20 يومًا من حرب السودان والمواجهات مستمرة رغم تمديد الهدنة

لا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار يُسمع في الخرطوم، اليوم الخميس، في اليوم العشرين من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يتنازعان السلطة في السودان، وسط مخاوف من تمدد الأزمة خارج هذا البلد.

ورغم إعلان "اتفاق مبدئي" لتمديد الهدنة التي لم تحترم حتى 11 أيار/ مايو، فإن "المواجهات والانفجارات" مستمرة في الضاحية الشمالية للخرطوم، كما أفاد سكان فجراً.

وعلى غرار أكثر من خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة، يعيش هؤلاء فقط على وقع القصف.

ولتجنّب الرصاص الطائش، يلازمون منازلهم التي تفتقر إلى المياه والكهرباء مع تضاؤل مستمر للمال والغذاء.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (أيه سي إل إي دي).