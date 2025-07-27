بعد هدنة الـ10 ساعات.. وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تدرس تقديم استقالتها

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك لمقربين منها في جلسة مغلقة مع قيادات حزبها الصهيونية الدينية إنها تدرس الاستقالة من الحكومة، في أعقاب قرارات رئيس الوزراء الفردية بالإعلان عن هدنة إنسانية وإنزال جوي للمساعدات في غزة، وفق ما كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

بدوره، لم يُعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حتى اللحظة على قرارات نتنياهو، غير أنه يُجري مشاورات مكثفة في ضوء ذلك ليتخذ القرار المناسب.

ووفق تقرير "يسرائيل هايوم"، أوضحت مصادر في حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش، ولا يظهر في الاستطلاعات منذ فترة طويلة، أنه في ظل هذه الظروف لا مكان للحزب في الحكومة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إنه لإفلاس أخلاقي أن يرسل رئيس وزرائنا مساعدات إنسانية إلى غزة، بينما رهائننا موجودون هناك"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أعتقد أن ما كان ينبغي إرساله إلى غزة في هذه المرحلة هو قنابل لتفجيرها واحتلالها وتشجيع الهجرة وكسب الحرب"، على حد قوله.

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وكتب بن غفير: "أبلغني مسؤول في مكتب رئيس الوزراء مساء السبت أنه عُقدت مشاورة أمنية من دوني يوم السبت بزعم رسمي حتى لا نُدنّس السبت"، مع أنهم يعلمون جيدًا أنني، بصفتي وزيرًا للأمن القومي، مُتاحٌ يوم السبت لأي حدث مهم أو مشاورة أمنية".