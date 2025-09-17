مصادر طبية لـ"إرم نيوز": مقتل 31 فلسطينيًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يفتح مسارًا مؤقتًا للخروج من غزة جنوبًا

الجيش الإسرائيلي يفتح مسارًا مؤقتًا للخروج من غزة جنوبًا
نزوح فلسطيني من مدينة غزة باتجاه الجنوب المصدر: رويترز
إرم نيوزMohamed Al
إرم نيوز,
Mohamed Al

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن فتح مسار انتقالي مؤقت لخروج السكان من مدينة  غزة جنوبًا، عبر شارع صلاح الدين. 

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، أنه سيكون بإمكان المدنيين استخدام هذا المسار المؤقت لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025. 

وطالب إدرعي السكان بضرورة الالتزام بالشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة، واتباع تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور لضمان سلامة المدنيين أثناء التحرك نحو الجنوب.

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC