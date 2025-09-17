الجيش الإسرائيلي يفتح مسارًا مؤقتًا للخروج من غزة جنوبًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن فتح مسار انتقالي مؤقت لخروج السكان من مدينة غزة جنوبًا، عبر شارع صلاح الدين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، أنه سيكون بإمكان المدنيين استخدام هذا المسار المؤقت لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.

وطالب إدرعي السكان بضرورة الالتزام بالشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة، واتباع تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور لضمان سلامة المدنيين أثناء التحرك نحو الجنوب.