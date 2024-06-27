الخطوط اليمنية تُعلّق على احتجاز ميليشيا الحوثي 4 من طائراتها

علقت الخطوط الجوية اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، على احتجاز ميليشيا الحوثي 4 طائرات تابعة للشركة في مدرج مطار صنعاء الدولي، بعد وصولها وعلى متنها عدد من أفواج الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان، إن "احتجاز الحوثيين 4 من طائرات الخطوط اليمنية في مطار صنعاء الدولي يُهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد، ويعزز صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد".

وأفادت بأنها "تفاجأت، مساء أمس الثلاثاء، بقيام سلطة صنعاء بحجز 3 من طائراتها، لتضاف إلى الطائرة المحتجزة منذ أكثر من شهر".

وأكدت الشركة أن "جميع الطائرات تعرضت للاحتجاز في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، إذ كانت تقل مئات الحجاج".

وأشارت إلى أنه "جرى في 20 من الشهر الجاري تشغيل خط مباشر بين جدة وصنعاء، لإعادة الحجاج اليمنيين إلى الداخل"، مؤكدة أن "احتجاز الطائرات سيؤثر على سير رحلات الناقل الوطني، ويكبدها خسائر إضافية كبيرة".

وبينت شركة الخطوط الجوية اليمنية أن "سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء عائد لوجود نحو 8 آلاف و400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي يتطلب إعادتهم إلى صنعاء في غضون أسبوع واحد، لذا اضطرت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد، لاستكمال عملية نقل الحجاج خلال الوقت المحدد".