الخطوط اليمنية تُعلّق على احتجاز ميليشيا الحوثي 4 من طائراتها
علقت الخطوط الجوية اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، على احتجاز ميليشيا الحوثي 4 طائرات تابعة للشركة في مدرج مطار صنعاء الدولي، بعد وصولها وعلى متنها عدد من أفواج الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة، في بيان، إن "احتجاز الحوثيين 4 من طائرات الخطوط اليمنية في مطار صنعاء الدولي يُهدد سلامة الملاحة الجوية في البلاد، ويعزز صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد".
وأفادت بأنها "تفاجأت، مساء أمس الثلاثاء، بقيام سلطة صنعاء بحجز 3 من طائراتها، لتضاف إلى الطائرة المحتجزة منذ أكثر من شهر".
وأكدت الشركة أن "جميع الطائرات تعرضت للاحتجاز في مطار صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، إذ كانت تقل مئات الحجاج".
وأشارت إلى أنه "جرى في 20 من الشهر الجاري تشغيل خط مباشر بين جدة وصنعاء، لإعادة الحجاج اليمنيين إلى الداخل"، مؤكدة أن "احتجاز الطائرات سيؤثر على سير رحلات الناقل الوطني، ويكبدها خسائر إضافية كبيرة".
وبينت شركة الخطوط الجوية اليمنية أن "سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء عائد لوجود نحو 8 آلاف و400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي يتطلب إعادتهم إلى صنعاء في غضون أسبوع واحد، لذا اضطرت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لتشغيل أكثر من رحلة في اليوم الواحد، لاستكمال عملية نقل الحجاج خلال الوقت المحدد".
وقالت الشركة، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، إن "هناك آلاف الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي السعودية، والذين لا يزالون ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة غير المسؤولة جاءت في ظل الكثير من المصاعب التي واجهتها قيادة شركة اليمنية مع سلطة صنعاء، أهمها حجز أرصدة الشركة البنكية منذ أكثر من عام".
وأوضحت أن "الشركة اليمنية شغلت أكثر من 100 رحلة جوية من صنعاء إلى الأراضي المقدسة ذهابًا وإيابًا مع تغطية جميع النفقات التشغيلية لهذه الرحلات، من خارج حساباتها في بنوك صنعاء، رغم إيداع إيرادات الحجاج للحسابات المجمدة نفسها، منذ شهر مارس/آذار العام الماضي".
وشددت على أن "ما قام به الحوثيون من احتجاز للطائرات يعد مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية للطيران، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها، تتعرض فيها طائرات مدنية للاحتجاز في ظل قيامها بعملها بشكل مهني، بعيدًا عن المماحكات والصراعات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد".
اعتداء سافر
بدورها، أدانت وزارة النقل في الحكومة اليمنية الشرعية، المُعترف بها دوليًا، ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من احتجاز 3 طائرات تابعة للخطوط اليمنية كانت مخصصة لنقل الحجاج إلى داخل البلاد مع طواقمها الفنية، واصفة إيّاه بـ"اعتداء سافر".
وأكدت وزارة النقل، في بيان لها نشرته على وسائلها الإعلامية، أن "الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق الناقل الوطني لا تزال مستمرة منذ تجميد أرصدة الشركة المالية منذ أكثر من عام، والتي تجاوزت 100 مليون دولار".
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة التدخل للإفراج عن الطائرات المحتجزة في مطار صنعاء، فضلًا عن الإفراج عن أرصدة الشركة المالية المحتجزة من قبل الميليشيا الحوثية.