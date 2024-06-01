"الدعم السريع" تسقط مخطط قوات البرهان لفك حصار "سلاح الإشارة" (فيديو)

وجاءت المعارك الضارية بعد ساعات من إعلان رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، عبدالله حمدوك، الرؤية التي تم التوصل إليها في المؤتمر التأسيسي للتنسيقية، لوقف الحرب في السودان.

وتقوم الرؤية على سبع نقاط، منها أن يكون هناك منبر واحد للتفاوض، وأن تكون مناقشة القضايا لوقف الحرب بحضور الطرفين المتحاربين، وهما قوات "الدعم السريع" والجيش السوداني، والمتحالفون معه، وأن يكون تحرك "تقدم " في تنفيذ رؤيتها من خلال الحصول على ضمانات من المجتمع الدولي، لإتمام العملية السياسية المتعلقة بإنهاء الحرب، بما أنها القاعدة السياسية المدنية الأكبر الممثلة لمختلف أطياف الشعب السوداني، بجانب التحضير لمائدة مستديرة، لجميع القوى السياسية، ما عدا "المؤتمر الوطني".

وكان المؤتمر التأسيسي لـ"تقدم" قد وضع أهم مبادئ أسس الحل السياسي الشامل، بعدم اعتماد أي وجود سواء للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية وواجهاتها، والرفض بكل قوة من جانب القوى المدنية كافة لأية محاولة إغراق للعملية السياسية المتعلقة بإنهاء الحرب، ووضع أسس يتم من خلالها بناء جيش قومي، لا يتدخل في مجالات السياسة والاقتصاد والحكم، وهي الأسس ذاتها التي تغلق الطريق على أية محاولة لانقلابات عسكرية في المستقبل.